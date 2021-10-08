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Virtus.Pro идет на втором месте после первого дня The International 10

05:13

В четверг, 7 октября, прошел первый день чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Virtus.Pro обыграла Alliance (2:0) и Undying (2:0), а также сыграла вничью с OG (1:1). Таким образом, с 5-ю очками VP идет на 2-й строчке в турнирной таблице.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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