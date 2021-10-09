Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Российская Virtus.Pro опустилась на 5-е место The International 10

03:53
Теги:

В пятницу, 8 октября, прошел второй день чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Virtus.Pro потерпела два поражения: от T1 (0:2) и от Invictus Gaming (0:2). Таким образом, с 5 очками VP опустилась со 2-й на 5-ю строчку в турнирной таблице.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0