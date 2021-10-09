Российская Virtus.Pro опустилась на 5-е место The International 10

В пятницу, 8 октября, прошел второй день чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Virtus.Pro потерпела два поражения: от T1 (0:2) и от Invictus Gaming (0:2). Таким образом, с 5 очками VP опустилась со 2-й на 5-ю строчку в турнирной таблице.

With another full day of games in the books, Day 2 of Group Stage comes to an end. ??? Catch up on the latest standings below. #TI10 pic.twitter.com/3J2D5lF7qk — The International (@dota2ti) October 8, 2021

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.