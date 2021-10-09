Российская Virtus.Pro опустилась на 5-е место The International 10
03:53
В пятницу, 8 октября, прошел второй день чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.
Российская команда Virtus.Pro потерпела два поражения: от T1 (0:2) и от Invictus Gaming (0:2). Таким образом, с 5 очками VP опустилась со 2-й на 5-ю строчку в турнирной таблице.
The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.
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