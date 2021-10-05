Creepwave обыграла Winstrike Team и прошла в гранд-финал Dota 2 Champions League 2021 Season 4
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Creepwave победила Winstrike Team в финале верхней сетки плей-офф Dota 2 Champions League 2021 Season 4. Матч завершился со счетом 2:1. Коллектив Дмитрия «Fishman» Полищука прошел в гранд-финал турнира.
Winstrike Team продолжит выступление на чемпионате. 6 октября команда Никиты «Pantomem» Балаганина сыграет с лучшим коллективом из нижней сетки в матче на вылет.
Dota 2 Champions League 2021 Season 4 проходит с 18 сентября по 6 октября в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/creepwave-obygrala-winstrike-team-i-proshla-v-grand-final-dota-2-champions-league-2021-season-4
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