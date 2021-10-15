Российская Virtus.Pro проиграла команде «ПСЖ» на The International 10

В четверг, 14 октября, прошел третий день плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Российская команда Virtus.Pro потерпела поражение в полуфинале верхней сетки. Со счетом 0:2 она проиграла команде PSG.LGD, которая входит в структуру футбольного клуба ПСЖ. Во втором полуфинале Team Secret обыграла Invictus Gaming.

Таким образом, VP опустилась в нижнюю сетку, где встретится с победителем пары Team Spirit — OG. Победитель нижней сетки сыграет в гранд-финале с победителем верхней сетки.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.