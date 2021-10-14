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Российская Team Spirit встретится с OG в нижней сетке The International 10

01:56
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В среду, 13 октября, прошел второй день плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Европейская команда OG переиграла американскую Quincy Crew (2:0). Следующим ее соперником будет российский коллектив Team Spirit.

Напомним, другая российская команда Virtus.Pro в полуфинале верхней сетки сыграет с китайской PSG.LGD.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

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Евгений Козинов все материалы автора
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