Российская Team Spirit встретится с OG в нижней сетке The International 10

В среду, 13 октября, прошел второй день плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10.

Европейская команда OG переиграла американскую Quincy Crew (2:0). Следующим ее соперником будет российский коллектив Team Spirit.

Напомним, другая российская команда Virtus.Pro в полуфинале верхней сетки сыграет с китайской PSG.LGD.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.