Двукратный чемпион The International OG проиграл российской команде Team Spirit и вылетел с турнира

Российская команда Team Spirit победила OG в нижней сетке плей-офф турнира The International по Dota 2.

Российская команда одержала победу со счетом 2:0. В четвертом раунде нижней сетки Team Spirit встретится еще с одними представителями СНГ, Virtus Pro. Матч состоится сегодня после завершения матча третьего раунда нижней сетки T1 — Vici Gaming.

Отметим, что OG является двукратным победителем The International. Европейский коллектив выигрывал два предыдущих турнира, при этом команда является единственной в истории TI, которой удалось стать чемпионом два раза подряд.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября 2021 года в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов.