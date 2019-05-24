Профессиональный игрок в Dota 2 назвал россиян животными

Чемпион The International 2018 Себастьян "Ceb" Дебс оказался в центре скандала после перепалки в чате игры Dota 2. Во время игры в паблике известный киберспортсмен дошел до оскорблений в адрес русскоязычных игроков. В частности, он назвал одного из них "собакой из страны третьего мира", "шлюхами" и "шизофреничными животными", а также заявил, что такие игроки ради рейтинга готовы "продать матерей".

Сам Ceb после того, как ситуация стала скандальной и вышла в публичную плоскость заявил, что имел в виду конкретную пару игроков, которые во время матча осознанно мешали играть. Поэтому он якобы и не сдержался. При этом оскорбленные им игроки утверждают, что сам Дебс во время игры вел себя неподобающим образом и спровоцировал конфликт.

Отметим, что в июне Дебсу предстоит сыграть в России на Epicenter Major.