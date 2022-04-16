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Сегодня, 15:50

Polaris победили Neon Esports на DPC SEA 1st Division

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Polaris победили Neon Esports на DPC SEA 1st Division.

В первом дивизионе DPC лиги Юго-восточной Азии встретились Филиппинские коллективы Polaris и Neon Esports. Polaris уверенно одержали победу в матче со счетом 2-0.

Первая карта игры закончилась за 31 минуту в пользу Polaris со счетом 29 — 8. Вторая карта продлилась 33 минуты и также закончилась победой Polaris со счетом 33-15.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 000 долларов США и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

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