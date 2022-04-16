Dandelion победили Shenzen на DPC China 2nd Division

В рамках DPC China 2nd Division прошел матч между Dandelion и Shenzen. Игра закончилась победой Dandelion со счетом 2-0.

Первая карта закончилась за 34 минуты, победителем стали Dandelion со счетом 21-11. Вторая карта прошла за 31 минуту и закончилась со счетом 19-28 в пользу Dandelion.

Это пятая победа подряд для Dandelion в рамках DPC лиги. На данный момент команда занимает первую строчку таблицы и является главным претендентом на выход в первый дивизион DPC лиги Китая.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая проходят с 14 марта по 22 апреля. Восемь коллективов разыграют 75 000 долларов США и два слота в первом дивизионе лиги на следующий сезон.