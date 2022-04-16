EHOME победили LBZS на DPC China 1st Division

Команда EHOME по Dota 2 победила в матче с LBZS со счетом 2-0. Игра прошла в рамках первого дивизиона DPC лиги Китая.

EHOME продемонстрировали уверенную игру и превосходство на обеих картах противостояния. Первая карта завершилась всего за 24 минуты со счетом 20-12 в пользу EHOME. Вторая карта также закончилась победой EHOME за 34 минуты со счетом 40-15.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для Китая проходят с 15 марта по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 280 000 долларов США, а также четыре слота на мейджоре.