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OG выбила FlyToMoon из OGA Dota PIT 2020 Season 2

08:35

OG обыграла FlyToMoon в матче нижней сетки OGA Dota PIT 2020 Season 2 для Европы и СНГ. Команда Йохана «n0tail» Сундштайна завершила встречу со счетом 2:0 и прошла в финал нижней сетки.

OG встретится с Alliance и разыграет второй слот в гранд-финале чемпионата. FTM завершила турнир на 4 месте и заработала 14 тысяч долларов.

OGA Dota PIT 2020 Season 2 для Европы и СНГ проходит с 27 по 30 июля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 170 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-vybila-flytomoon-iz-oga-dota-pit-2020-season-2

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