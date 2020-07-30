OG выбила FlyToMoon из OGA Dota PIT 2020 Season 2
08:35
OG обыграла FlyToMoon в матче нижней сетки OGA Dota PIT 2020 Season 2 для Европы и СНГ. Команда Йохана «n0tail» Сундштайна завершила встречу со счетом 2:0 и прошла в финал нижней сетки.
OG встретится с Alliance и разыграет второй слот в гранд-финале чемпионата. FTM завершила турнир на 4 месте и заработала 14 тысяч долларов.
OGA Dota PIT 2020 Season 2 для Европы и СНГ проходит с 27 по 30 июля. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 170 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-vybila-flytomoon-iz-oga-dota-pit-2020-season-2
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