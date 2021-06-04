Nigma сыграет на групповой стадии WePlay AniMajor 2021
02:07
Nigma обыграла китайскую Invictus Gaming в переигровках Wild Card на WePlay AniMajor 2021. Команда заняла 2-е место в турнирной таблице и пробилась в групповую стадию.
Первые матчи в группе состоятся 4 июня. Начало в 14.00 по московскому времени.
WePlay AniMajor 2021 проходит со 2 по 13 июня в Киеве. Призовой фонд турнира — 500 тысяч долларов и 2,7 тысячи очков DPC.
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