Virtus.Pro сыграет с Vici Gaming в плей-офф WePlay AniMajor 2021

Российская Virtus.Pro проиграла Nigma в четвертьфинале WePlay AniMajor 2021 (0:2). В полуфинале европейская команда встретится с китайской PSG.LGD, которая ранее обыграла Alliance (2:0).

VP вылетела в нижнюю сетку, где сыграет в первом раунде против китайской Vici Gaming. Матч запланирован на 10 июня. Начало в 18.00 по московскому времени.

Турнир AniMajor проходит в Киеве с 2 по 13 июня. Призовой фонд — 500 тысяч долларов и 2,7 тысячи очков DPC.