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Nigma победила Alliance в первом дивизионе EPIC League Season 2

16:05

Nigma обыграла Alliance в групповой стадии EPIC League Season 2 Division 1 по Dota 2. Матч закончился со счетом 2:0. Для коллектива Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми эта победа стала второй на чемпионате.

Матчи первого дивизиона EPIC League проходят с 12 ноября по 13 декабря в онлайне. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nigma-pobedila-alliance-v-pervom-divizione-epic-league-season-2

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