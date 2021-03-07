Hellbear Smashers выиграли второй матч подряд на EPIC League Season 3

Hellbear Smashers выиграли у RUSSIANDRILL в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Для коллектива Расмуса «MISERY» Филипсена эта победа стала второй на турнире.

Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.