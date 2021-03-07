Hellbear Smashers выиграли второй матч подряд на EPIC League Season 3
04:56
Hellbear Smashers выиграли у RUSSIANDRILL в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1. Для коллектива Расмуса «MISERY» Филипсена эта победа стала второй на турнире.
Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/hellbear-smashers-vyigrali-vtoroi-match-podryad-na-epic-league-season-3
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