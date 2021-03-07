ViKin.gg заработала вторую победу на EPIC League Season 3

ViKin.gg победила PuckChamp в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0. Для коллектива Мельхиора «Seleri» Хилленкампа эта победа стала второй на турнире.

Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.