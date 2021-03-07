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ViKin.gg заработала вторую победу на EPIC League Season 3

05:04

ViKin.gg победила PuckChamp в матче группового этапа EPIC League Season 3 по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:0. Для коллектива Мельхиора «Seleri» Хилленкампа эта победа стала второй на турнире.

Матчи групповой стадии EPIC League Season 3 проходят с 2 по 13 марта. Восемь лучших коллективов попадут в первый дивизион лиги, где разыграют 85 тысяч долларов, а остальные получат слоты во втором дивизионе, призовой фонд которого составляет 15 тысяч.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vikin-gg-zarabotala-vtoruyu-pobedu-na-epic-league-season-3

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