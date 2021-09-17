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Объявлена дата начала продаж билетов на The International 10

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The International 10. Фото Twitter
The International 10. Фото Twitter

Компания Valve объявила датs начала продаж билетов на чемпионат мира по Dota 2 — The International 10. Из-за того, что в ряде стран появились новые ограничения из-за нового штамма коронавируса, желающим попасть на турнир необходимо быть вакцинированным от Covid-19, а также носить маску, находясь на стадионе.

Афиша The International 10.The International 10 перенесен в Румынию и пройдет в октябре

Билеты будут продаваться в виде двухдневных наборов:

12-13 октября — 59 долларов;
14-15 октября — 59 долларов;
16-17 октября — 237 долларов.

The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Напомним, изначально турнир, который должен был состояться еще в 2020 году, планировалось провести в Швеции с 5 по 15 августа, но из-за отказа шведского правительства в содействии по проведению мероприятия, было выбрано новое место и дата проведения.

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Евгений Козинов все материалы автора

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