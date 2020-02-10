Beastcoast и Thunder Predator стали лидерами групп в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

Beastcoast возглавила группу A после первого дня закрытых квалификаций для Южной Америки на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Коллектив завершил игровой день без поражений.

В группе B первое место разделяют Thunder Predator и Unknown Team. На третью строчку в группе претендуют две команды — paiN Gaming и NoPing e-sports. Оба коллектива сыграли все матчи вничью.

Региональную квалификацию на ESL One Los Angeles 2020 для Северной Америки проводят в онлайне 9-12 февраля. Десять команд разыгрывают слоты на третий майнор и мейджор сезона Dota Pro Circuit-2019/20.