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Beastcoast и Thunder Predator стали лидерами групп в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

08:30

Beastcoast возглавила группу A после первого дня закрытых квалификаций для Южной Америки на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. Коллектив завершил игровой день без поражений.

В группе B первое место разделяют Thunder Predator и Unknown Team. На третью строчку в группе претендуют две команды — paiN Gaming и NoPing e-sports. Оба коллектива сыграли все матчи вничью.

Региональную квалификацию на ESL One Los Angeles 2020 для Северной Америки проводят в онлайне 9-12 февраля. Десять команд разыгрывают слоты на третий майнор и мейджор сезона Dota Pro Circuit-2019/20.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/beastcoast-i-thunder-predator-stali-liderami-grupp-posle-pervogo-dnya-otborochnykh-na-esl-one-los-angeles-2020

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