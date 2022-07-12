Zoner о вылете G2 с IEM Cologne 2022: «Это хорошая затрещина парням на будущие турниры»

Профессиональный тренер по CS:GO Александр zoner Богатырев прокомментировал выступление команды G2 Esports на IEM Cologne 2022.

«Этот турнир состав провалил, можно сказать, в некотором плане своей индивидуальной игрой. Илья m0NESY Осипов отыгрывал достойно. IEM Cologne 2022 — это хорошая затрещина парням на будущие турниры. Кому нужны перестановки? Это команде Vitality, которая на длинной дистанции с хорошим составом показывает неудовлетворительную игру. Не думаю, что в ближайшее время в составе G2 будут замены», — приводит Cybersports.Metaratings слова Богатырева.

G2 проиграла Ninjas in Pyjamas в матче навылет со счетом 1:2 (16:11 на Ancient; 13:16 на Nuke; 12:16 на Inferno). Команда Ильи m0NESY Осипова заняла 9-12 место на IEM Cologne 2022 и заработала 16 тысяч долларов.

IEM Cologne 2022 проходит с 5 по 17 июля в Кельне (Германия). В турнире принимают участие 24 команды, общий призовой фонд составляет 1 миллион долларов.