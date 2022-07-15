Игрок в CS:GO Lack1 высказался о продолжении карьеры Boombl4

Профессиональный игрок в CS:GO Виктор Lack1 Болдырев высказался о продолжении карьеры Кирилла Boombl4 Михайлова.

«Сложно сказать, но очевидно, что у него все впереди. Даже тот факт, что у Кирилла подпорчена репутация, я думаю, что это мелочи. Он сильный игрок, как капитан тоже нереально сильный. У него все впереди. Я бы посмотрел на Boombl4 в G2. Кирилл хорошо разговаривает на английском, хорошо коллит, я бы посмотрел на эту команду. Это же нереальное какое-то событие, если, например, Natus Vincere будет играть против G2, в составе которой будет Кирилл. Соберется в два раза больше зрителей», — приводит слова Lack1 Cybersport.metaratings.ru.

Напомним, в мае 2022 года Кирилла Boombl4 Михайлова исключили из команды Natus Vincere. Представители организации сообщили, что кик россиянина не связан с игровыми результатами команды и основан только на высоких репутационных рисках.