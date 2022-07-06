Профессиональный игрок в CS:GO Flamie может выступить за команду Джикии и Соболева в Медиалиге

Профессиональный игрок в CS:GO Егор Flamie Васильев может выступить за команду футболистов «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева в Медиалиге, сообщает Metaratings.

По данным источника, 25-летний спортсмен может быть заявлен за команду Соболева и Джикии «Бей-беги» на второй сезон Медиалиги. Состав будет объявлен в ближайшие дни.

В данный момент Flamie выступает за команду 1win в CS:GO. За всю профессиональную карьеру он заработал более 1 миллиона долларов призовых.