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Профессиональный игрок в CS:GO Flamie может выступить за команду Джикии и Соболева в Медиалиге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок в CS:GO Егор Flamie Васильев может выступить за команду футболистов «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева в Медиалиге, сообщает Metaratings.

По данным источника, 25-летний спортсмен может быть заявлен за команду Соболева и Джикии «Бей-беги» на второй сезон Медиалиги. Состав будет объявлен в ближайшие дни.

В данный момент Flamie выступает за команду 1win в CS:GO. За всю профессиональную карьеру он заработал более 1 миллиона долларов призовых.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/flamie-mozet-sygrat-za-komandu-dzikii-i-soboleva-v-medialige-42545/
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
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