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Valve обновила код VACnet, которая вычисляет читеров в CS:GO

16:50

В ночь на 24 ноября в обновлении CS:GO заметили новые строчки кода нейросети VACnet — она помогает бороться с читерами в шутере.

VACnet вычисляет нечестных игроков, основываясь на их поведении в шутере. Нейросеть анализирует перемещения мышки пользователя за полсекунды до выстрела и четверть секунды после него. Если движения прицела и мышки не совпадут, то система без участия «Патруля» забанит нарушителя.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/valve-obnovila-kod-vacnet-kotoraya-vychislyaet-chiterov-v-cs-go

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