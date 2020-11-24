Valve обновила код VACnet, которая вычисляет читеров в CS:GO

В ночь на 24 ноября в обновлении CS:GO заметили новые строчки кода нейросети VACnet — она помогает бороться с читерами в шутере.

VACnet вычисляет нечестных игроков, основываясь на их поведении в шутере. Нейросеть анализирует перемещения мышки пользователя за полсекунды до выстрела и четверть секунды после него. Если движения прицела и мышки не совпадут, то система без участия «Патруля» забанит нарушителя.