В CS:GO обновили карты Munity и Swamp

В ночь на 28 июля Valve выпустила патч для CS:GO, в котором внесла несколько балансных изменений в карты Munity и Swamp.

Разработчики провели общую оптимизацию, исправили ошибки, а также улучшили отскок гранат и заменили расположение некоторых укрытий на плентах. Оптимизированы файлы шейдеров платформы и файлы конфигурации звука, которые будут упакованы в сжатые файлы VPK.

24 июля разработчики CS:GO добавили карты Mutiny и Swamp в режимы Casual, Deathmatch и Scrimmage. В том же патче была скорректирована регистрация урона от боевых гранат и «декоя».