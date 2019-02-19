StarLadder проведет второй мейджор 2019 года по CS:GO

Турнирный оператор StarLadder сообщил, что получил право на проведение пятнадцатого мейджора по CS:GO.

Чемпионат состоится с 20 августа по 8 сентября в Берлине. Матчи примет площадка Mercedes-Benz Arena, вмещающая до 14 тысяч зрителей.

Майноры также состоятся в столице Германии. Американские и европейские команды разыграют слоты на мейджоре с 17 по 21 июля, представители СНГ и Азии поборются за места на турнире с 24 по 28 июля, на следующий день состоится стадия Play-In.

Призовой фонд чемпионата составит миллион долларов, на майнорах разыграют еще по 50 тысяч долларов. Билеты на мейджор в Берлине поступят в продажу в апреле. Для китайских зрителей турнир покажет компания ImbaTV. Ранее она поучаствовала в организации The Chongqing Major по Dota 2.