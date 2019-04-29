Павел Byali Белиньски покинет команду Virtus.pro по CS:GO, утверждает cybersport.pl со ссылкой на cybersport.ru. Отмечается, что Byali недоволен результатами команды.

Он отсутствует в заявке ростера на матч с 3DMAX на сайте HLTV.org. Отмечается, что в ближайших играх его заменит Михал OKOLICIOUZ Гловаты из EURONICS Gaming.

В этом году VP уже меняла состав: в конце марта команду покинул капитан Матеуш TOAO Завистовски. Его место занял экс-участник PACT Арек Vegi Навойски.

Byali присоединился к Virtus.pro в начале 2014 года и уже в марте стал чемпионом EMS Katowice. Всего в составе VP поляк выиграл 9 титулов и свыше 500 000 долларов призовых. В 2014 году он вошел в топ-20 игроков года по версии HLTV. В ноябре он уже уходил из команды, но вернулся в обновленный состав в конце декабря.