Швейцарец стал чемпионом европейской FPL в июле

Запасной состава Team Secret по CS:GO Ригон «rigoN» Гаши выиграл европейский ладдер FACEIT Pro League в июле. Швейцарец провел 165 матчей, а его винрейт составил 55 процентов.

Процент хедшотов киберспортсмена — 51 процент. При этом игрок показал отрицательное соотношение убийств к смертям — 0,97. За победу rigoN заработал 4,5 тысячи долларов

По итогам июля Гаши набрал 2 148 очков. У его ближайшего преследователя — Флатрона «juanflatroo» Халими — 2 056 баллов. В топ-3 также вошел израильтянин «Spinx». Россиянин Вадим «DavCost» Васильев вошел в пятерку сильнейших — 1 848 очков.