Швейцарец стал чемпионом европейской FPL в июле
16:50
Запасной состава Team Secret по CS:GO Ригон «rigoN» Гаши выиграл европейский ладдер FACEIT Pro League в июле. Швейцарец провел 165 матчей, а его винрейт составил 55 процентов.
Процент хедшотов киберспортсмена — 51 процент. При этом игрок показал отрицательное соотношение убийств к смертям — 0,97. За победу rigoN заработал 4,5 тысячи долларов
По итогам июля Гаши набрал 2 148 очков. У его ближайшего преследователя — Флатрона «juanflatroo» Халими — 2 056 баллов. В топ-3 также вошел израильтянин «Spinx». Россиянин Вадим «DavCost» Васильев вошел в пятерку сильнейших — 1 848 очков.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/shveicarec-stal-chempionom-evropeiskoi-fpl-v-iyule
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