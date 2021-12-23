«Shox» покинул состав Team Vitality
06:08
Француз Ришар «shox» Папильон ушел из состава команды по CS:GO.
«Shox» представлял Team Vitality с сентября 2019 года. Вместе с ним команда выиграла ряд крупных чемпионатов, включая EPICENTER 2019, BLAST Premier: Fall 2020 и IEM Winter 2021, а также вошла в топ 5-8 на PGL Major Stockholm 2021.
Ранее инсайдер Гийом «neL» Канело заявил, что Папильон может присоединиться к Team Liquid
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/shox-pokinul-sostav-team-vitality
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю