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«Shox» покинул состав Team Vitality

06:08

Француз Ришар «shox» Папильон ушел из состава команды по CS:GO.

«Shox» представлял Team Vitality с сентября 2019 года. Вместе с ним команда выиграла ряд крупных чемпионатов, включая EPICENTER 2019, BLAST Premier: Fall 2020 и IEM Winter 2021, а также вошла в топ 5-8 на PGL Major Stockholm 2021.

Ранее инсайдер Гийом «neL» Канело заявил, что Папильон может присоединиться к Team Liquid

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/shox-pokinul-sostav-team-vitality

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Евгений Петров все материалы автора
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