Entropiq выступит на IEM Katowice 2022

Организаторы IEM Katowice 2022 по CS:GO представили всех участников турнира. Последние слоты в стадии Play-In получили Entropiq, Fnatic и еще пять коллективов, которые были отобраны по их позициям в мировом рейтинге ESL.

На IEM Katowice 2022 выступят 24 команды. Восемь коллективов, включая Natus Vincere, Gambit Esports и Virtus.pro, получили приглашения в групповой этап как лучшие участники соревновательной системы ESL Pro Tour.

IEM Katowice 2022 пройдет 15-27 февраля в Польше, матчи плей-офф примет Spodek Arena. Участники разыграют миллион долларов, из которых 400 тысяч достанутся чемпиону.