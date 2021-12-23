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Entropiq выступит на IEM Katowice 2022

03:54

Организаторы IEM Katowice 2022 по CS:GO представили всех участников турнира. Последние слоты в стадии Play-In получили Entropiq, Fnatic и еще пять коллективов, которые были отобраны по их позициям в мировом рейтинге ESL.

На IEM Katowice 2022 выступят 24 команды. Восемь коллективов, включая Natus Vincere, Gambit Esports и Virtus.pro, получили приглашения в групповой этап как лучшие участники соревновательной системы ESL Pro Tour.

IEM Katowice 2022 пройдет 15-27 февраля в Польше, матчи плей-офф примет Spodek Arena. Участники разыграют миллион долларов, из которых 400 тысяч достанутся чемпиону.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/entropiq-vystupit-na-iem-katowice-2021

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Евгений Петров все материалы автора
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