Renegades пригласили на DreamHack Masters Dallas 2019

Организаторы DreamHack Masters Dallas 2019 по CS:GO выдали инвайт Renegades. Ранее у некоторых участников состава возникли проблемы с американской визой.

Кроме Renegades, инвайты получили Team Liquid, FaZe Clan, Fnatic, North, Ninjas in Pyjamas, Team Vitality и NRG Esports. Составы Windigo Gaming и G2 Esports преодолели отборочные для Европы, а FURIA eSports и Isurus Gaming прошли через квалификации для Северной Америки и Южной Америки соответственно. Еще два коллектива пригласят организаторы, а последние участники определятся в отборочных для Китая и Азии.

Чемпионат пройдет с 28 мая по 2 июня в США. 16 команд разыграют 250 тысяч долларов. Турнир входит во второй сезон Intel Grand Slam.