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Первый DreamHack Masters 2020 года проведут в онлайне

16:40

Организаторы DreamHack Masters Jonkoping 2020 по CS:GO сообщили, что турнир пройдет в онлайне. Соревнование переименовали в DreamHack Masters Spring. Ивент будет разделен на четыре региона (Европа, Северная Америка, Азия и Океания), а общий призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч долларов.

В европейском дивизионе выступят Astralis, Team Vitality, BIG, mousesports, G2 Esports, Complexity Gaming, Ninjas in Pyjamas, ENCE eSports, North, Fnatic, FaZe Clan и MAD Lions. Организаторы пригласят еще два коллектива. Оставшиеся два участника определятся в квалификации.

Европейская и американская части турнира пройдут с 19 мая по 14 июня. Азия и Океания проведут встречи 2-7 июня. Квалификации для каждого региона запланированы на 16-20 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/pervyi-dreamhack-masters-2020-goda-provedut-v-onlaine

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