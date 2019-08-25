North поучаствует в Legends Stage на StarLadder Berlin Major 2019

North стала второй командой, которая вышла в Legends Stage StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO со статистикой 3:0.

В последнем матче коллектив Вальдемара «valde» Вангсе обыграл CR4ZY со счетом 2:1 — 8:16 на Mirage, 28:26 на Inferno и 19:15 на Train. Ранее датская команда обыграла INTZ eSports и Syman Gaming.

25 августа в 19.30 по московскому времени команда Рокаса «EspiranTo» Миласкаускаса встретится с DreamEaters. Коллективы сыграют в формате best-of-3. Победитель получит слот в следующей стадии чемпионата.

StarLadder Berlin Major 2019 проходит с 23 августа по 8 сентября в Берлине. 24 команды разыгрывают миллион долларов. Восемь лучших коллективов получат статус «легенды», который гарантирует слот на следующем мейджоре.