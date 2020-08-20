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Ninjas in Pyjamas выбили BIG из ESL One Cologne 2020

20:09

Ninjas in Pyjamas обыграли BIG в матче группового этапа ESL One Cologne 2020 по CS:GO для Европы. Коллектив Саймона «twist» Элиассона завершил встречу со счетом 2:1 и прошел во второй раунд нижней сетки.

Оппонент NiP в матче за выход в плей-офф определится в противостоянии Sprout и OG.

ESL One Cologne 2020 Online проходит с 18 по 30 августа в онлайне. 16 сильнейших коллективов Европы и СНГ разыгрывают призовой фонд в 325 тысяч долларов и рейтинговые очки ESL Pro Tour.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/ninjas-in-pyjamas-vybili-big-iz-esl-one-cologne-2020

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