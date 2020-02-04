Nemiga Gaming и ESPADA выиграли квоты в закрытую квалификацию CIS Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. В открытых отборочных в борьбе за слот Nemiga одолела Team Unique, а ESPADA победила Space Jam.

Закрытая квалификация на майнор для СНГ пройдет с 5 по 6 марта в онлайне. 16 команд разыграют восемь слотов на турнире в Бразилии. Помимо приглашенных коллективов, в отборочных также поучаствуют восемь лучших составов из открытого этапа.

CIS Minor Championship — Rio 2020 проведут с 26 апреля по 2 мая. Призовой фонд соревнования составит 50 тысяч долларов и две квоты на мейджоре. Команда, которая займет третье место, получит слот в стадии Play-In, где с еще тремя составами из других регионов поборется за последние две путевки на ESL One: Rio 2020.