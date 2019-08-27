Организаторы StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO опубликовали расписание первого тура основного этапа турнира. Natus Vincere сыграют с G2 Esports, а DreamEaters поборются с действующим чемпионом мейджора Astralis.

Основная стадия мейджора начнется 28 августа. Участников посеяли в одну группу, где они сыграют по швейцарской системе. Коллективы с тремя поражениями покинут чемпионат, а команды, которые выиграют трижды, пройдут в плей-офф.