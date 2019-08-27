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NAVI сыграет с G2 Esports в основном этапе мейджора, DreamEaters — с Astralis

08:50

Организаторы StarLadder Berlin Major 2019 по CS:GO опубликовали расписание первого тура основного этапа турнира. Natus Vincere сыграют с G2 Esports, а DreamEaters поборются с действующим чемпионом мейджора Astralis.

Основная стадия мейджора начнется 28 августа. Участников посеяли в одну группу, где они сыграют по швейцарской системе. Коллективы с тремя поражениями покинут чемпионат, а команды, которые выиграют трижды, пройдут в плей-офф.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/navi-sygrayut-s-g2-esports-v-osnovnom-etape-meidzhora-dreameaters-s-astralis

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