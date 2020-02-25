Natus Vincere выиграли первый матч на IEM Katowice 2020

Natus Vincere победили FaZe Clan в группе А на Intel Extreme Masters Season XIV — World Championship по CS:GO. Противостояние закончилось со счетом 2:1 — 9:16 на Nuke, 16:14 на Dust2 и 16:10 на Overpass. Команда Александра «s1mple» Костылева прошла в следующий раунд верхней сетки, где встретится с Fnatic.

FaZe Clan упала в нижнюю сетку. В матче на вылет коллектив Николы «NiKo» Ковача сразится с Renegades. IEM Katowice 2020 проходит в Польше с 25 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывают 500 тысяч долларов, половина из которых достанется победителю.