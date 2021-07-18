Natus Vincere победили на IEM Cologne 2021
18 июля 2021, 23:22
Natus Vincere обыграли G2 Esports в финале IEM Cologne 2021 по CS:GO. Противостояние завершилось со счетом 3:0 — 16:11 на Dust2, 16:14 на Mirage и 16:13 на Nuke.
Коллектив Кирилла «Boombl4» Михайлова занял первое место и заработал 400 тысяч долларов, а также 1 800 очков ESL Pro Tour и 3 200 очков Blast Premier.
Обе команды начали плей-офф с полуфиналов — из группового этапа NAVI и G2 Esports прошли с высшим посевом, обыграв в заключительных матчах Astralis и Gambit Esports соответственно.
IEM Cologne 2021 прошел с 6 по 18 июля. Команды разыграли призовой фонд в миллион долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-pobedili-g2-esports-v-finale-iem-cologne-2021
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