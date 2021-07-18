Natus Vincere победили на IEM Cologne 2021

Natus Vincere обыграли G2 Esports в финале IEM Cologne 2021 по CS:GO. Противостояние завершилось со счетом 3:0 — 16:11 на Dust2, 16:14 на Mirage и 16:13 на Nuke.

Коллектив Кирилла «Boombl4» Михайлова занял первое место и заработал 400 тысяч долларов, а также 1 800 очков ESL Pro Tour и 3 200 очков Blast Premier.

Обе команды начали плей-офф с полуфиналов — из группового этапа NAVI и G2 Esports прошли с высшим посевом, обыграв в заключительных матчах Astralis и Gambit Esports соответственно.

IEM Cologne 2021 прошел с 6 по 18 июля. Команды разыграли призовой фонд в миллион долларов.