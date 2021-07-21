Киберспорт
CS:GO
Новости Статьи DOTA League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Рикарду «fox» Пачеку приостановил карьеру

02:27

Португальский киберспортсмен Рикарду «fox» Пачеку приняо решение приостановить профессиональну карьеру игрока в Counter-Strike. Об этом было объявлено на официальном сайте команды OFFSET Esports.

Отмечается, что 34-летнему Пачеку необходима пауза по личным причинам. При этом контракт с ним расторгать не будут.

Португалец выступает на киберспортивном уровне с 2003 года. Он играл за G2 Esports, FaZe Clan, SK Gaming и другие команды.

Напомним, в конце 2020 года Пачеку попал в скандал, использовав сексистские высказывания в адрес девушки бывшего сокомандника. За это его наказали месячной дисквалификацией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Легенды «Барселоны» проиграли «Реалу» в выставочном матче в Тель-Авиве
Видео: Пьеха раскрыл подробности зверского избиения сына
В Подмосковье девушка случайно убила свою 19-летнюю подругу
Ученые рассказали о симптомах штамма коронавируса «Дельта»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд