Рикарду «fox» Пачеку приостановил карьеру
02:27
Португальский киберспортсмен Рикарду «fox» Пачеку приняо решение приостановить профессиональну карьеру игрока в Counter-Strike. Об этом было объявлено на официальном сайте команды OFFSET Esports.
Отмечается, что 34-летнему Пачеку необходима пауза по личным причинам. При этом контракт с ним расторгать не будут.
Португалец выступает на киберспортивном уровне с 2003 года. Он играл за G2 Esports, FaZe Clan, SK Gaming и другие команды.
Напомним, в конце 2020 года Пачеку попал в скандал, использовав сексистские высказывания в адрес девушки бывшего сокомандника. За это его наказали месячной дисквалификацией.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю