Российская Gambit Esports проиграла в 1/4 финала IEM Cologne 2021
02:44
Российская команда Gambit Esports потерпела поражение в четвертьфинале IEM Cologne 2021. По итогам трех карт она проиграла FaZe Clan — 1:2.
Таким образом, Gambit Esports заняла 5-6 место и заработал 40 тысяч долларов, 825 очков ESL Pro Tour и 400 очков BLAST Premier.
В полуфинале FaZe сыграет с другой российской командой — Natus Vincere. Матч состоится 17 июля и начнется в 20.15 по московскому времени.
Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.
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