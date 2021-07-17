Российская Gambit Esports проиграла в 1/4 финала IEM Cologne 2021

Российская команда Gambit Esports потерпела поражение в четвертьфинале IEM Cologne 2021. По итогам трех карт она проиграла FaZe Clan — 1:2.

Таким образом, Gambit Esports заняла 5-6 место и заработал 40 тысяч долларов, 825 очков ESL Pro Tour и 400 очков BLAST Premier.

В полуфинале FaZe сыграет с другой российской командой — Natus Vincere. Матч состоится 17 июля и начнется в 20.15 по московскому времени.

GGWP & grats @FaZeClan. It is an honor to play on the same server with such legends



It's time to take some time off to see relatives & loved ones and return with renewed vigor.



Thank you to all of our fans for supporting #GambitCSGO pic.twitter.com/gV3tygND1q — Gambit Esports (@GambitEsports) July 16, 2021

Турнир IEM Cologne 2021 проходит с 6 по 18 июля. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.