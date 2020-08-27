LAST проведет ближайшие турниры по CS:GO в онлайне

Осенние чемпионаты серии BLAST Premier по CS:GO пройдут в онлайн-формате. Турнирный оператор проведет раздельные соревнования для Европы и Америки — заключительный этап Fall Finals могут устроить на LAN.

BLAST Premier Fall Series пройдет с 22 октября по 4 ноября, а Showdown — 23-29 ноября. Финальная часть осенней серии намечена на 8-13 декабря — турнирный оператор планирует провести ее в офлайн-формате, если позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Предыдущий сезон BLAST Premier прошел на LAN, однако матчи чемпионата Showdown и заключительного этапа состоялись в онлайне. Тогда турниры также прошли раздельно в Европе и Америке.