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«KrizzeN», «Lack1» и «HObbit» стали игроками Winstrike по CS:GO

10:26

К составу Winstrike Team по CS:GO присоединились Айдын «KrizzeN» Турлыбеков из AVANGAR и Виктор «Lack1» Болдырев из Se7en eSports. Третьим новичком стал Абай «HObbit» Хасенов, которого арендовали у HellRaisers.

Состав покинул Давид «n0rb3r7» Даниелян, который, по словам тренера Winstrike Ивана «Johnta» Шевцова, не вписывается в команду из-за игровой роли. Капитаном стал Алексей «Elian» Гусев.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/winstrike-predstavila-trekh-novichkov-sostava-po-cs-go

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