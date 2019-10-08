«KrizzeN», «Lack1» и «HObbit» стали игроками Winstrike по CS:GO

К составу Winstrike Team по CS:GO присоединились Айдын «KrizzeN» Турлыбеков из AVANGAR и Виктор «Lack1» Болдырев из Se7en eSports. Третьим новичком стал Абай «HObbit» Хасенов, которого арендовали у HellRaisers.

Состав покинул Давид «n0rb3r7» Даниелян, который, по словам тренера Winstrike Ивана «Johnta» Шевцова, не вписывается в команду из-за игровой роли. Капитаном стал Алексей «Elian» Гусев.