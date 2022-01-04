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Капитан Natus Vincere женился на бывшей порноактрисе

21:00
Кирилл Михайлов с будущей женой. Фото cq-esports.com
Кирилл Михайлов с будущей женой. Фото cq-esports.com

Капитан Natus Vincere по CS:GO Кирилл boombl4 Михайлов несколько дней назад со своей девушкой Ликой тайно сыграли свадьбу, сообщает CQ.ru. Предложение было сделано в начале ноября после победы на PGL Major Stockholm 2021.

Ранее сообщалось, что невеста киберспортсмена ранее снималась в порнофильмах и оказывала эскорт-услуги. Михайлов в ответ назвал тех, кто писал ему об этом в социальных сетях, «жалкими гиенами».

23-летний киберспортсмен выступает за Navi с 2019 года.

Дополнительная информация:

https://cq.ru/news/esports/bumych-zhenilsia-na-svoei-devushke-v-set-popali-foto-iz-zagsa

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