Капитан Natus Vincere женился на бывшей порноактрисе
21:00
Капитан Natus Vincere по CS:GO Кирилл boombl4 Михайлов несколько дней назад со своей девушкой Ликой тайно сыграли свадьбу, сообщает CQ.ru. Предложение было сделано в начале ноября после победы на PGL Major Stockholm 2021.
Ранее сообщалось, что невеста киберспортсмена ранее снималась в порнофильмах и оказывала эскорт-услуги. Михайлов в ответ назвал тех, кто писал ему об этом в социальных сетях, «жалкими гиенами».
23-летний киберспортсмен выступает за Navi с 2019 года.
Дополнительная информация:
https://cq.ru/news/esports/bumych-zhenilsia-na-svoei-devushke-v-set-popali-foto-iz-zagsa
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