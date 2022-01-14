Headtr1ck: «Хочу стать сильным тир-1 игроком и выиграть мейджор»

Игрок NAVI Junior Даниил headrt1ck Валитов поделился своими планами на карьеру.

«У меня есть цель в плане карьеры. Это быть индивидуально сильным игроком, хорошо себя показывать в команде. Хочу стать сильным тир-1 игроком и в будущем выиграть мейджор. Как такого кумира у меня нет. Есть люди, которые мне нравятся в плане игры — это s1mple, ZyWoo, electronic. Валера b1t тоже очень круто стреляет, мне нравится. А кумир вне игры, наверное, это Майкл Джордан. У него очень крутая история, я смотрел недавно сериал про него, который называется «Последний танец». Очень крутой сериал, рекомендую!



Каково было играть в одной команде с s1mple? На самом деле немного непривычно. Я привык его видеть на Twitch, стримах или же официальных играх NAVI. Он очень позитивный в жизни. Жаль, что ту игру мы проиграли. Но я помню, что тогда он посадил Валеру на нож 2 раза», — приводит Metaratings слова Валитова.

17-летний headrt1ck выступает за NAVI Junior с 15 лет.