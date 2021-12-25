Бывший тренер G2 Esports присоединился к Evil Geniuses

Французский тренер Дамьен «Malek» Марсель вошел в состав Evil Geniuses по CS:GO в качестве главного тренера.

С 2018 года Марсель тренировал ростер G2 Esports. Под его руководством команда вошла в топ-3 ряда крупных соревнований, а также заняла второе место на PGL Major Stockholm 2021.

В ноябре 2021-го «Malek» покинул организацию.