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Бывший тренер G2 Esports присоединился к Evil Geniuses

03:46

Французский тренер Дамьен «Malek» Марсель вошел в состав Evil Geniuses по CS:GO в качестве главного тренера.

С 2018 года Марсель тренировал ростер G2 Esports. Под его руководством команда вошла в топ-3 ряда крупных соревнований, а также заняла второе место на PGL Major Stockholm 2021.

В ноябре 2021-го «Malek» покинул организацию.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/byvshii-trener-g2-esports-prisoedinilsya-k-evil-geniuses

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Евгений Петров все материалы автора
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