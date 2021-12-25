Бывший тренер G2 Esports присоединился к Evil Geniuses
03:46
Французский тренер Дамьен «Malek» Марсель вошел в состав Evil Geniuses по CS:GO в качестве главного тренера.
С 2018 года Марсель тренировал ростер G2 Esports. Под его руководством команда вошла в топ-3 ряда крупных соревнований, а также заняла второе место на PGL Major Stockholm 2021.
В ноябре 2021-го «Malek» покинул организацию.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/byvshii-trener-g2-esports-prisoedinilsya-k-evil-geniuses
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