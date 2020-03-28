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HellRaisers и Winstrike сыграют на онлайн-турнире по CS:GO с призовым фондом в 50 тысяч долларов

08:30

HellRaisers, Winstrike Team и еще 18 коллективов поучаствуют в онлайн-турнире по CS:GO. Призовой фонд соревнования составит 50 тысяч долларов.

Чемпионат пройдет в две стадии: в первой сразятся 16 команд, восемь из которых пройдут в плей-офф. В четвертьфиналах к ним присоединятся четыре приглашенных коллектива — GODSENT, BIG и еще два состава, которые назовут позднее. Матчи чемпионата пройдут с 5 апреля по 8 мая.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/hellraisers-i-winstrike-sygrayut-v-onlain-turnire-po-cs-go-s-prizovym-usd50-tysyach

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