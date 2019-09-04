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G2 Esports и Heroic сыграют в квалификации к IEM Beijing

08:30

G2 Esports и Heroic поучаствуют в онлайн-чемпионате, где разыграют путевку на IEM Beijing 2019 по CS:GO. В отборочных выступят еще шесть коллективов, пять их которых будут приглашены организаторами. Последнее место достанется победителю открытой квалификации.

GG.BET Beijing Invitational пройдет с 16 по 20 сентября. Помимо места на турнире от ESL, участники разыграют 5 тысяч долларов, которые достанутся финалисту.

Коллективы будут разделены на две группы. По две лучшие команды из каждого квартета пройдут в плей-офф, где будут посеяны в сетку Single-elimination.

IEM Beijing пройдет 7-10 ноября. Плей-офф примет арена Beijing University Students Gymnasium, где проходят турниры по баскетболу и снукеру. Призовой фонд IEM Beijing составит 250 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/g2-esports-i-heroic-sygrayut-v-kvalifikacii-k-iem-beijing

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