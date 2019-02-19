Fnatic не будет менять состав по CS:GO

Директор состава Fnatic по CS:GO Андреас Самуэлсон подтвердил, что организация не будет делать замены в ростере.

В заявлении он отметил, что они уверены, что станут номером один в мире и продолжат готовиться к предстоящим турнирам.

- Мы не будем делать никаких изменений в составе, несмотря на все слухи. Мы знаем, что у этого ростера есть все для того, чтобы стать первым в мире, и мы будем работать день и ночь, чтобы достичь этой цели, - говорится в заявлении. - На сто процентов уверен в этом! Наш следующий турнир – WESG. Давайте покажем миру, из чего мы сделаны.

Fnatic не смогла пройти в стадию New Legends на Intel Extreme Masters Season XIII – Katowice Major 2019. Команда закончила турнир со статистикой 1:3 и заняла 20-22 место.