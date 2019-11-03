FaZe Clan стала чемпионом BLAST Pro Series Copenhagen 2019

FaZe Clan обыграла Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0 в гранд-финале BLAST Pro Series Copenhagen 2019 по CS:GO. Интернациональный состав получил 125 тысяч долларов за победу, а его оппонент — 50 тысяч.

Третье место заняли Natus Vincere, которые уступили Astralis в дуэльном шоу-матче. Ранее Ninjas in Pyjamas гарантировали себе место на заключительном чемпионате сезона BLAST Pro Series 2019 — Global Final. Соревнование с призовым фондом в 500 тысяч долларов устроят в Бахрейне с 12 по 14 декабря.

BLAST Pro Series Copenhagen 2019 прошел 1-2 ноября в Дании. На последнем чемпионате регулярного сезона выступили шесть приглашенных коллективов. Общий призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.