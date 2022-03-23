FANDER о возможной смене гражданства m0NESY: «Это вынужденная мера ради того, чтобы остаться в G2»

Популярный стример Илья fANDER Багреев высказался о возможной смене гражданства игроком в CS:GO Ильей m0NESY Осиповым.

«Я думаю, что это взвешенное решение, исходя из политической ситуации в мире. Это вынужденная мера, чтобы остаться в составе команды. Я могу понять m0NESY. Главное, чтобы это не вело за собой никаких последствий», — приводит Cybersport.Metaratings.ru слова fANDERа.

По предварительной информации, руководство команды G2 Esports, за которую выступает m0NESY, хочет минимизировать недовольство спонсоров, а также уберечь россиянина от давления благодаря смене гражданства игрока.