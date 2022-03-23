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FANDER о возможной смене гражданства m0NESY: «Это вынужденная мера ради того, чтобы остаться в G2»

FANDER высказался о возможной смене гражданства m0NESY
Иван Торопцев
Корреспондент
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Популярный стример Илья fANDER Багреев высказался о возможной смене гражданства игроком в CS:GO Ильей m0NESY Осиповым.

«Я думаю, что это взвешенное решение, исходя из политической ситуации в мире. Это вынужденная мера, чтобы остаться в составе команды. Я могу понять m0NESY. Главное, чтобы это не вело за собой никаких последствий», — приводит Cybersport.Metaratings.ru слова fANDERа.

По предварительной информации, руководство команды G2 Esports, за которую выступает m0NESY, хочет минимизировать недовольство спонсоров, а также уберечь россиянина от давления благодаря смене гражданства игрока.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fander-o-smene-grazdanstva-m0nesy-i-o-psixologiceskom-faktore-rossiiskix-igrokov-15832/
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