«FalleN» ушел из основного состава MIBR

Бразильский игрок в CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо сообщил, что покинул основной состав MIBR вслед за Фернандо «fer» Альваренгой и Эпитасио TACO" де Мело.

По словам «FalleN», ему не понравились планы организации по изменению состава, поэтому он решил уйти в инактив. Толедо продолжит выполнять контрактные обязательства перед MIBR, однако вернется ли он в команду — неизвестно. Сам игрок намекнул, что готов искать новые возможности и варианты для продолжения карьеры.