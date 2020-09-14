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«FalleN» ушел из основного состава MIBR

16:05

Бразильский игрок в CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо сообщил, что покинул основной состав MIBR вслед за Фернандо «fer» Альваренгой и Эпитасио TACO" де Мело.

По словам «FalleN», ему не понравились планы организации по изменению состава, поэтому он решил уйти в инактив. Толедо продолжит выполнять контрактные обязательства перед MIBR, однако вернется ли он в команду — неизвестно. Сам игрок намекнул, что готов искать новые возможности и варианты для продолжения карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/fallen-ushel-iz-osnovnogo-sostava-mibr

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