Evil Geniuses победили на StarSeries & i-League CS:GO Season 8

Evil Geniuses стали чемпионами StarSeries & i-League CS:GO Season 8. В гранд-финале они обыграли Fnatic со счетом 2:0 — 16:12 на Dust2 и 16:9 на Mirage. За победу коллектив Тарика «tarik» Целика получил 250 тысяч долларов.

Evil Geniuses начали плей-офф с верхней сетки, где обыграли Renegades и Fnatic. Команда из Швеции заняла второе место в группе А и также попала в верхнюю сетку. В полуфинале она одолела G2 Esports, но затем уступила EG. В нижней сетке коллектив Робина «flusha» Ронквеста оказался сильнее FURIA Esports.

StarSeries & i-League CS:GO Season 8 прошел с 21 по 27 октября в Белеке (Турция). 16 команд разыграли 500 тысяч долларов.